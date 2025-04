Sport.quotidiano.net - Damiano Caruso all’ultimo Giro d’Italia in carriera: “A 37 anni conta anche la famiglia”

Bologna, 24 aprile 2025 – Un2025 da gregario, ma tenendosi pronto a ogni evenienza, con la possibilità che possa essere l’ultimo della sua, veterano della Bahrain, è pronto a supportare Antonio Tiberi contro Primoz Roglic e Juan Ayuso, i due favoriti per una corsa rosa che si preannuncia avvincente ed equilibrata, senza un dominatore assoluto. Non ci sarà infatti il campione 2024 Tadej Pogacar e questo apre a ogni tipo di scenario,per i colori italiani. Problemi intestinali per Tiberi al Tour of the Alps, cosìè diventato il capitano della Bahrain, dimostrando già ottima gamba in vista di maggio. Potrebbero essere le ultime pedalate alla corsa rosa per lo scalatore siciliano che a 37comincia a pensare alla: “Ho moglie e figli, diventa duro e dispendioso continuare”37, chilometri e chilometri macinati, un podio al, tanti sacrifici e ora unalarga da vivere.