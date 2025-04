Dall’aula del Santo a Roma Il Papa e Carlo due di noi

Papa ci lascia, ma non ci lascia soli. Anche se la canonizzazione di Carlo è stata sospesa, pensiamo che sia ancora più bello ora ritrovarci, stare insieme, pregare e lasciarci guidare con docilità dagli eventi che superano le nostre pianificazioni". Con questo spirito e "con un sentimento di gratitudine" la rete di scuole dei Gesuiti ha confermato l’evento “Carlo one of us“ all’Istituto Leone XIII di Milano, che frequentava Acutis, già beato e tra non molto Santo: si dovrà aspettare il prossimo pontefice per conoscere la data. L’evento si è trasformato in poche ore in “Carlo e Francesco two of us“. "Stanno arrivando le prime delegazioni, ci raggiungeranno 250 ragazzi da tutto il mondo e alle 21 di domani prenderemo i bus per Roma, viaggiando di notte per raggiungere piazza San Pietro – spiega il direttore del Leone XIII, Vincenzo Sibillo –. Ilgiorno.it - Dall’aula del Santo a Roma: "Il Papa e Carlo, due di noi" Leggi su Ilgiorno.it "Un grandeci lascia, ma non ci lascia soli. Anche se la canonizzazione diè stata sospesa, pensiamo che sia ancora più bello ora ritrovarci, stare insieme, pregare e lasciarci guidare con docilità dagli eventi che superano le nostre pianificazioni". Con questo spirito e "con un sentimento di gratitudine" la rete di scuole dei Gesuiti ha confermato l’evento “one of us“ all’Istituto Leone XIII di Milano, che frequentava Acutis, già beato e tra non molto: si dovrà aspettare il prossimo pontefice per conoscere la data. L’evento si è trasformato in poche ore in “e Francesco two of us“. "Stanno arrivando le prime delegazioni, ci raggiungeranno 250 ragazzi da tutto il mondo e alle 21 di domani prenderemo i bus per, viaggiando di notte per raggiungere piazza San Pietro – spiega il direttore del Leone XIII, Vincenzo Sibillo –.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'ospedale Santo Spirito di Roma questa mattina, 17 aprile, poco prima delle 9 e, a bordo dell'auto presidenziale, è rientrato al Quirinale.

Il Gruppo Fs ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma a seguito della scomparsa del Santo Padre, da oggi fino a domenica 27 aprile, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile che coordina gli interventi di emergenza e logistici ...

Lo riporta msn.com: Dall’aula del Santo a Roma: "Il Papa e Carlo, due di noi" - Canonizzazione rinviata, ma 250 ragazzi da tutto il mondo arrivano al Leone XIII. Processione fino alla classe di Acutis e si parte insieme per i funerali di Francesco.

