Dalla fiera di Carpaneto al ultimo appuntamento del Jazz Fest gli eventi del weekend

Ilpiacenza.it - Dalla fiera di Carpaneto all'ultimo appuntamento del Jazz Fest: gli eventi del weekend Leggi su Ilpiacenza.it Da giovedì 24 a domenica 27 aprile al Teatro Politeama lo spettacolo Alis New WorldDa giovedì 24 a domenica 27 aprile a Rivergaro torna il Grill ContestDa venerdì 25 a domenica 27 aprile al Centro commerciale Gotico una nuova edizione del Book Swap in occasione della Giornata.

Torna la Fiera agricola di primavera a Carpaneto in un appuntamento che celebra la terra, il lavoro e le radici del territorio del Comune della Valchero. La storica manifestazione, giunta alla 347esima edizione si terrà nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 aprile.

