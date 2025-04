Dal sogno Triplete all’incubo Zero Tituli la profezia di Mourinho rischia di ribaltarsi sull’Inter di Inzaghi Primapagina

Inzaghi ha fatto bene a puntare all’en plein, questa è la mentalità dei vincenti. Justcalcio.com - Dal sogno Triplete all’incubo Zero Tituli: la profezia di Mourinho rischia di ribaltarsi sull’Inter di Inzaghi | Primapagina Leggi su Justcalcio.com 2025-04-24 18:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:Getty e Calciomercato.com Massimo Callegari 3 minuti fa 25 Rieccoci, una settimana dopo quel “Tutto o Niente” che sintetizzava (è questa l’essenza di un titolo) il senso dell’ultimo mese dell’Inter. Oltre allo strillo oggi c’è di più, dopo il doppio capitombolo Bologna-derby che può abbattere psicologicamente un gruppo già al limite della tenuta fisica. Ho il dovere (e il piacere) di essere coerente con quanto detto e scritto nelle settimane scorse:ha fatto bene a puntare all’en plein, questa è la mentalità dei vincenti.

