Dal Napoli alla Juve affare da 40 milioni Conte non ne può più

"Inutile attaccare se poi la butti mai dentro" ha commentato la sconfitta di ieri a Parma Igor Tudor. È arrivata la prima sconfitta sulla panchina bianconera per l'allenatore croato, che ha da poco sostituito il deludente Thiago Motta. Un risultato che conferma la debolezza della Juve in questa stagione, specialmente a livello realizzativo. I bianconeri sono infatti il peggior attacco delle prime sei della classifica e l'ottavo complessivo della Serie A.Dal Napoli alla Juve, affare da 40 milioni: Conte non ne può più. (LaPresse) TvPlay.itEcco allora che in estate qualcosa dovrà decisamente cambiare, e a farne le spese potrebbe essere addirittura il Napoli.

