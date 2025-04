Dai tiratori scelti ai bazooka anti drone il piano per i funerali di Papa Francesco

bazooka anti drone. Per i funerali di Papa Francesco sono attese a Roma oltre 200mila persone e 170 delegazioni straniere. Per questo, ha spiegato il prefetto di Roma Lamberto Giannini, è stato ulteriormente rafforzato "il piano di sicurezza importante" che era già stato messo a punto per il . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – No fly zone, ma anche. Per idisono attese a Roma oltre 200mila persone e 170 delegazioni straniere. Per questo, ha spiegato il prefetto di Roma Lamberto Giannini, è stato ulteriormente rafforzato "ildi sicurezza importante" che era già stato messo a punto per il .

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Dai tiratori scelti ai bazooka anti drone, il piano per i funerali di Papa Francesco; Funerali del Papa, non solo tiratori scelti: in campo anche i bazooka anti-drone; Cecchini sui tetti, immagini in 3D da San Pietro e bazooka anti-drone: ecco il piano di sicurezza per i funerali del Papa ·; Roma pronta per i funerali del Papa: il piano sicurezza con tiratori scelti e bazooka antidrone; No fly zone, cecchini, bazooka anti-drone: Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco, attese 200mila persone.

Da msn.com: Funerali del Papa, non solo tiratori scelti: in campo anche i bazooka anti-drone - Si tratta di una sorta di dissuasori che, in caso di avvistamento di droni non autorizzati, riescono a inibire le onde radio guidandoli così fino a farli atterrare ...

Scrive sardegnareporter.it: Dai tiratori scelti ai bazooka anti drone, il piano per i funerali di Papa Francesco - (Adnkronos) – No fly zone, ma anche bazooka anti drone. Per i funerali di Papa Francesco sono attese a Roma oltre 200mila persone e 170 delegazioni straniere. Per questo, ha spiegato il prefetto di Ro ...

Da ansa.it: Per il giorno dei funerali del Papa in campo anche bazooka anti-drone - Oltre ai tiratori scelti schierati sui palazzi ci saranno anche bazooka anti-drone nell'area di piazza San Pietro sabato per garantire la sicurezza in occasione dei funerali di papa Francesco (ANSA) ...