Ilgiorno.it - Dai ritmi swing alle hit del Duemila. Tutti a ballare al Tambourine

Leggi su Ilgiorno.it

Lo “da trattoria” che guarda a Jannacci e Paolo Conte, il folk da ballo fra tradizioni europee e sonorità irlandesi, la nuova scena rock italiana e le canzoni degli anni ‘90 etutte da riascoltare e. Sono i concerti e gli eventi che animeranno ildi Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca accenderà gli amplificatori mercoledì 3021.30 con lo spettacolo de “Gli Imbroglioni”, band che sa unire la canzone d’autore, ie tanta ironia, assieme a qualche tocco jazz e a un certo gusto pop. Il gruppo guiderà in un viaggio sonoro che partirà dai brani di Enzo Jannacci e arriverà fino a pezzi propri originali, passando per i successi di Cochi e Renato e le canzoni di Paolo Conte, Gino Paoli, Fred Buscaglione e Renato Carosone, guardando anche ad artisti più recenti come Vinicio Capossela.