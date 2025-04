Iodonna.it - Dai classici modelli off-white alle novità di tendenza nei colori mix-match pastello. Le sneaker per bambini in linea con le tendenze, adatte letteralmente a ogni occasione

Leggerezza e comfort, stile fresco e spensierato. Ma anche chic. Le nuoves dafirmate interpretano lemoda di stagione, con silhouette attuali e colorazioni all’avanguardia. Spaziando dalla classica scarpa sportiva bianca da tennis, al modello running in technicolor visibile a distanza. Non solos. Gli abbinamenti scarpe e calzini più eleganti da copiare X Con una gamma divivaci, design innovativi e un’attenzione crescente per l’ambiente, le scarpe sportive sono un elemento essenziale nel guardaroba primaverile dei più piccoli.