Dagli Usa un visto maschile alla deputata federale transgender Erika Hilton Lula Abominevole

Lula da Silva (PT), ha definito «Abominevole» la decisione delle autorità degli Stati Uniti di concedere un visto maschile alla deputata federale transgender, Erika Hilton, invitata ad una conferenza all’Università di Harvard. La presa di posizione di Lula avviene dopo la risposta dell’ambasciata Usa a Brasilia ad una nota di protesta del governo dove. Feedpress.me - Dagli Usa un visto maschile alla deputata federale transgender Erika Hilton. Lula: "Abominevole" Leggi su Feedpress.me Il presidente del Brasile, Luiz Inácioda Silva (PT), ha definito «» la decisione delle autorità degli Stati Uniti di concedere un, invitata ad una conferenza all’Università di Harvard. La presa di posizione diavviene dopo la risposta dell’ambasciata Usa a Brasilia ad una nota di protesta del governo dove.

Ne parlano su altre fonti

Trump lo aveva promesso. La sua amministrazione condurrà una guerra senza quartiere all’ideologia woke. Nel discorso di insediamento era stato chiaro: esistono solamente due sessi. Un ritorno alla realtà dopo anni di deliri progressisti. A quanto si apprende, il Dipartimento di Stato americano ha l’intenzione di negare il visto agli atleti transgender che decidono di recarsi negli States. Ma non si tratterebbe di un semplice diniego. 🔗panorama.it

C'è un nuovo aggiornamento nello spinoso caso che sta vedendo protagonista il principe Harry e le autorità statunitensi. Dopo le accuse, secondo cui Harry avrebbe falsato i documenti per ottenere il visto, negando di aver mai assunto droghe nonostante nella sua stessa biografia avesse ammesso il contrario, riporta il Mirror, il Dipart... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

(Adnkronos) – C'è un nuovo aggiornamento nello spinoso caso che sta vedendo protagonista il principe Harry e le autorità statunitensi. Dopo le accuse, secondo cui Harry avrebbe falsato i documenti per ottenere il visto, negando di aver mai assunto droghe nonostante nella sua stessa biografia avesse ammesso il contrario, riporta il Mirror, il Dipartimento per […] L'articolo Harry ha mentito su droghe per visto Usa? Ora si saprà, i documenti saranno resi pubblici proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Lula, 'abominevole' visto maschile Usa a deputata transgender; Trump, il più lungo discorso sullo stato dell'Unione: Zelensky vuole trattare - Usa, Trump abolirà Dipartimento dell'Istruzione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dagli Usa un visto maschile alla deputata federale transgender Erika Hilton. Lula: "Abominevole" - Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ha definito «abominevole» la decisione delle autorità degli Stati Uniti di concedere un visto ... 🔗msn.com