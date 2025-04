D accordo con Trump Sulla Crimea nasce asse Mosca Washington

Trump secondo cui la Crimea è stata 'persa' dall'Ucraina anni fa sono pienamente coerenti con la posizione della Russia su questo tema. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov come riporta Interfax. "Questo è pienamente coerente con la nostra comprensione e con quanto diciamo da tempo. Questo è ciò che si può dire", ha detto Peskov. In precedenza, Trump aveva affermato che "la Crimea è stata persa" dall'Ucraina "anni fa" e che le dichiarazioni del presidente Volodymyr Zelensky, che rifiuta di riconoscerla come territorio russo, stanno danneggiando i negoziati per porre fine al conflitto. Iltempo.it - "D'accordo con Trump". Sulla Crimea nasce l'asse Mosca-Washington Leggi su Iltempo.it Le parole del presidente degli Stati Uniti Donaldsecondo cui laè stata 'persa' dall'Ucraina anni fa sono pienamente coerenti con la posizione della Russia su questo tema. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov come riporta Interfax. "Questo è pienamente coerente con la nostra comprensione e con quanto diciamo da tempo. Questo è ciò che si può dire", ha detto Peskov. In precedenza,aveva affermato che "laè stata persa" dall'Ucraina "anni fa" e che le dichiarazioni del presidente Volodymyr Zelensky, che rifiuta di riconoscerla come territorio russo, stanno danneggiando i negoziati per porre fine al conflitto.

