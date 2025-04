Da tanti fedeli composti un saluto di commiato sul libro delle condoglianze

saluto al Papa dei lodigiani, la Prefettura mette a disposizione nei propri uffici un registro di condoglianze e i cittadini non si fanno aspettare. Chi vuole manifestare il proprio cordoglio quindi in questi giorni di lutto nazionale può recarsi a Lodi fino alla data del funerale di Stato, prevista per sabato, e lasciare un pensiero scritto. Il cordoglio condiviso sarà poi consegnato alla Diocesi di competenza. Già ieri mattina diverse persone si sono presentate al civico 40 di corso Umberto Primo per lasciare il loro tangibile commiato. Un accesso composto e sentito da tanti che non hanno perso l’occasione per salutare il Pontefice. Ilgiorno.it - Da tanti fedeli composti un saluto di commiato sul libro delle condoglianze Leggi su Ilgiorno.it Ultimoal Papa dei lodigiani, la Prefettura mette a disposizione nei propri uffici un registro die i cittadini non si fanno aspettare. Chi vuole manifestare il proprio cordoglio quindi in questi giorni di lutto nazionale può recarsi a Lodi fino alla data del funerale di Stato, prevista per sabato, e lasciare un pensiero scritto. Il cordoglio condiviso sarà poi consegnato alla Diocesi di competenza. Già ieri mattina diverse persone si sono presentate al civico 40 di corso Umberto Primo per lasciare il loro tangibile. Un accesso composto e sentito dache non hanno perso l’occasione per salutare il Pontefice.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Su questo argomento da altre fonti: Città del Vaticano, l’abbraccio silenzioso dei fedeli a Papa Francesco: migliaia in fila per l’ultimo saluto; Addio Papa Francesco, sabato funerali con 200mila persone. Fino venerdì omaggio dei fedeli; Folla a Corfino per l’ultimo saluto a Monsignor Giuseppe Dini; TREVISO | MILLE FEDELI PER L’ULTIMO SALUTO A PADRE BASSETTO; La Festa della Salute sarà diffusa. E, per la prima volta, con l’indulgenza plenaria.

Da ilgiorno.it: Da tanti fedeli composti un saluto di commiato sul libro delle condoglianze - Ultimo saluto al Papa dei lodigiani, la Prefettura mette a disposizione nei propri uffici un registro di condoglianze e ...

Scrive notizie.it: Il saluto a Papa Francesco: un momento di grande commozione - Il feretro di Papa Francesco è giunto in Piazza San Pietro, un momento che ha segnato profondamente i cuori di milioni di fedeli. La salma, traslata da Casa Santa Marta, ha attraversato l’Arco delle C ...

Da notizie.tiscali.it: Il racconto dei fedeli dopo l'ultimo saluto al Papa nella basilica - Roma, 23 apr. (askanews) - La commozione dei fedeli che sono riusciti a vedere la salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro dopo una ...