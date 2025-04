Da Noemi ad Alessandro Ciacci partito il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Macsi

Macsi 2025 di Montecassiano. Ad aprire il festival "Montecassiano arte cultura scienza innovazione" in piazza Unità d’Italia, il 24 luglio alle 21.30, sarà Edoardo Prati: un’occasione per riflettere su temi complessi e attuali grazie al carisma e alla chiarezza di uno dei volti più apprezzati della divulgazione italiana di oggi (ingresso a pagamento). Il 26 luglio sarà la volta del comico Alessandro Ciacci (ingresso gratuito), mentre il gran finale del 29 luglio sarà riservato a Noemi, una delle cantautrici più amate del nostro panorama musicale (ingresso a pagamento). I biglietti saranno a prezzo scontato il 3 e 4 maggio e il 7 e 8 giugno nell’Ufficio turistico di Montecassiano; prezzi speciali per i residenti nel comune. Informazioni al numero di telefono 0733. Ilrestodelcarlino.it - Da Noemi ad Alessandro Ciacci, partito il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Macsi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Tre super ospiti in cinque giorni per ildi Montecassiano. Ad aprire il festival "Montecassiano arte cultura scienza innovazione" in piazza Unità d’Italia, il 24 luglio alle 21.30, sarà Edoardo Prati: un’occasione per riflettere su temi complessi e attuali grazie al carisma echiarezza di uno dei volti più apprezzati della divulgazione italiana di oggi (ingresso a pagamento). Il 26 luglio sarà la volta del comico(ingresso gratuito), mentre il gran finale del 29 luglio sarà riservato a, una delle cantautrici più amate del nostro panorama musicale (ingresso a pagamento). I biglietti saranno a prezzo scontato il 3 e 4 maggio e il 7 e 8 giugno nell’Ufficio turistico di Montecassiano; prezzi speciali per i residenti nel comune. Informazioni al numero di telefono 0733.

