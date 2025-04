Ilrestodelcarlino.it - Da Londra al Guercino. A Cento il Premio Mahon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La città dinon ha dimenticato il grande storico dell’arte Sir Denis, già suo cittadino onorario, il cui ruolo è stato fondamentale per il rilancio degli studi sul, e così è stata scelta la data simbolica del 24 aprile, giorno della sua scomparsa nel 2011, per annunciare un’iniziativa che intende onorarne al meglio la memoria, raccogliendo il testimone del suo impegno a favore delle giovani generazioni. In accordo con la Sir DenisFoundation di, infatti, dal 2025 sarà il Comune dia promuovere il prestigiosoEssay Prize, un riconoscimento in denaro per un saggio inedito di storia dell’arte, riservato agli studiosi under 30, dal 2010 al 2023 sostenuto dalla Fondazione londinese, che ora con piena soddisfazione ne ha affidato l’eredità morale alla città emiliana.