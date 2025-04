Curiosità murales di Rocco Hunt nel suo ex Istituto il rapper va a salutare i suoi ex prof

murales dedicato al rapper salernitano Rocco Hunt, presso l'Istituto Istruzione Superiore "Galilei - Di Palo". "Oggi ci ha onorato della sua presenza Rocco Hunt, nostro ex alunno. - raccontano dall'IIS - Gli abbiamo dedicato un'opera pittorica, realizzata dall'artista Amed. L'opera riporta. Salernotoday.it - Curiosità, murales di Rocco Hunt nel suo ex Istituto: il rapper va a salutare i suoi ex prof Leggi su Salernotoday.it Undedicato alsalernitano, presso l'Istruzione Superiore "Galilei - Di Palo". "Oggi ci ha onorato della sua presenza, nostro ex alunno. - raccontano dall'IIS - Gli abbiamo dedicato un'opera pittorica, realizzata dall'artista Amed. L'opera riporta.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Ne parlano su altre fonti: La curiosità: un murale per Rocco Hunt al Rione Fornelle; Curiosità, nella zona orientale spunta uno striscione per sostenere Rocco Hunt a Sanremo; Sanremo 2025, Rocco Hunt pronto per il Festival: il murale inaugurato a Salerno; Sanremo 2025, Rocco Hunt pronto per il Festival: il murale inaugurato a Salerno; Helen Hunt: biografia e curiosità.