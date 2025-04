Cultura e natura tra incontri visite guidate e attività per grandi e piccoli torna Primavera ad Arte

Primavera ad Arte", contenitore di eventi dedicati all’Arte e alla valorizzazione del patrimonio Culturale e di fede, a cura dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Kronos - Museo della Cattedrale, Museo. Ilpiacenza.it - Cultura e natura tra incontri, visite guidate e attività per grandi e piccoli: torna "Primavera ad Arte" Leggi su Ilpiacenza.it Prende il via sabato 29 marzo la sesta edizione della rassegna "ad", contenitore di eventi dedicati all’e alla valorizzazione del patrimoniole e di fede, a cura dell’Ufficio Benili della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Kronos - Museo della Cattedrale, Museo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prende il via sabato 29 marzo la sesta edizione della rassegna "Primavera ad Arte", contenitore di eventi dedicati all’arte e alla valorizzazione del patrimonio culturale e di fede, a cura dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Kronos - Museo della Cattedrale, Museo... 🔗ilpiacenza.it

Quasi un mese di dialoghi, approfondimenti e incontri, a partire da martedì 18 marzo, per sensibilizzare alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione. In occasione della “Settimana d’azione contro il razzismo”, evento annuale promosso da Unar, l'Ufficio nazionale... 🔗modenatoday.it

Secondo fine settimana di febbraio all’insegna della cultura nella Capitale. Grandi mostre e incontri d’autore saranno i protagonisti del lungo week end a Roma. Si parte con l’attesa monografica dedicata a Edvard Munch, con 100 opere provenienti dal Munch Museum di Oslo. A distanza di oltre 20 anni dall’ultima mostra dedicata a Munch a Roma, approda martedi’ 11 febbraio a Palazzo Bonaparte la piu’ grande esposizione mai realizzata prima. 🔗romadailynews.it

Cultura e natura tra incontri, visite guidate e attività per grandi e piccoli: torna Primavera ad Arte; “QU.EEN – Narrazioni d’arte e natura”: eventi, mostre e incontri a Villa della Regina; aMa Bologna Stories: un racconto collettivo della città, tra storia, cultura e natura; Dialoghi attorno alla Natura 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

'Natura è cultura', il 25 aprile torna Floracult - "Coltivare la meraviglia" perchè 'la natura è cultura' . E' intorno a questi due concetti che si sviluppa l'edizione 2025 di Floracult la 3 giorni romana dedicata alla florovivaistica e la sostenibili ... 🔗msn.com

Tra archeologia e natura. Un percorso alla scoperta della storia del territorio - Una full immersion nella natura, ma anche nella cultura. Al via laboratori e visite guidate gratuite con il “percorso ... con la partecipazione dei biologi di Legambiente. Tutti gli incontri sono ... 🔗lanazione.it

Varese: arte, natura, ambiente. Dal 14 al 22 settembre in programma incontri, concerti, passeggiate e spettacoli - Varese: arte, natura, ambiente. Dal 14 al 22 settembre in programma incontri, concerti ... che rientra nel programma di visite Conosci il tuo patrimonio in collaborazione con Immagina Arte Cultura ... 🔗lamilano.it