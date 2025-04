Cuadrado nuova avventura in Serie A Un altro club pensa all’ex Juve Novità sul futuro dell’esterno colombiano

Cuadrado, nuova avventura in Serie A? I dettagli sulla possibile offerta per la prossima stagione. Cosa filtraJuan Cuadrado, dopo Inter ed Atalanta, potrebbe cambiare nuovamente squadra in Serie A il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il Cagliari starebbe pensando all'esterno colombiano.L'ex Juventus non dovrebbe rinnovare il contratto annuale con il club bergamasco, liberandosi nuovamente a parametro zero. Ci pensa così il club sardo in vista della prossima stagione per aggiungere esperienza. Staremo a vedere.

