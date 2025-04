Crollo delle vendite di auto elettriche Tesla in Europa nel primo trimestre 2025

vendite di auto elettriche Tesla in Europa sono crollate nei primi tre mesi dell'anno, assestando un nuovo colpo a Elon Musk, criticato per il suo lavoro nell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Secondo i dati dell'Acea, le vendite nell'Unione dei 27 paesi sono diminuite del 45%, attestandosi a poco più di 36.000 unità nel primo trimestre del 2025. Solo a marzo sono diminuite del 36%, subendo in entrambi i casi il calo maggiore tra i principali gruppi automobilistici, nonostante una crescita complessiva delle vendite di veicoli elettrici. Quotidiano.net - Crollo delle vendite di auto elettriche Tesla in Europa nel primo trimestre 2025 Leggi su Quotidiano.net Lediinsono crollate nei primi tre mesi dell'anno, assestando un nuovo colpo a Elon Musk, criticato per il suo lavoro nell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Secondo i dati dell'Acea, lenell'Unione dei 27 paesi sono diminuite del 45%, attestandosi a poco più di 36.000 unità neldel. Solo a marzo sono diminuite del 36%, subendo in entrambi i casi il calo maggiore tra i principali gruppimobilistici, nonostante una crescita complessivadi veicoli elettrici.

