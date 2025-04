Cristiano De André in concerto al Belvedere di San Leucio

A grande richiesta, dopo aver registrato sold out in ogni tappa di "De André Canta De André Best Of Tour Teatrale", quest'estate Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con "De André canta De André Best of Estate 2025", un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse.

