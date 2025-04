Crisi Stm Fim Cisl Ancora in calo i dati economici proseguire il confronto al tavolo ministeriale

Cisl "ritiene urgente il proseguo del confronto al tavolo ministeriale con il ministro Urso e il ministro Giorgetti per intervenire sul piano industriale" di Stmicroelectronics, "che dovra' prevedere azioni di consolidamento e implementazione della capacita' produttiva di microprocessori.

Cosa riportano altre fonti

Crisi Stm, Fim Cisl: "Ancora in calo i dati economici, proseguire il confronto al tavolo ministeriale" - La Fim-Cisl "ritiene urgente il proseguo del confronto al tavolo ministeriale con il ministro Urso e il ministro Giorgetti per intervenire sul piano industriale" di Stmicroelectronics, "che dovra' prevedere azioni di consolidamento e implementazione della capacita' produttiva di microprocessori... 🔗cataniatoday.it

Stm, Montalto (Si): Schifani tace davanti a crisi gravissima - "Il presidente Renato Schifani davanti a una crisi gravissima, che mette a repentaglio la più grande azienda dell'Isola e migliaia di lavoratrici e lavoratori, invece di correre a Roma chiedendo immediate garanzie al governo, che detiene una quota importante di StMicroelectronics, continua a... 🔗cataniatoday.it

La crisi Stm approda al parlamento europeo, Antoci (M5S): "È una vicenda inaccettabile" - "Oggi voglio esprimere la mia profonda indignazione per una vicenda inaccettabile che riguarda la ST Microelectronics di Catania, il maggiore produttore europeo di semiconduttori. Nonostante i 2 miliardi di euro in aiuti di Stato, approvati dalla Commissione europea, destinati alla costruzione di... 🔗cataniatoday.it

Stm: no agli esuberi in Italia, timori per il futuro - No agli esuberi nei siti italiani di StMicroelectronics. E’ la risposta della Fim Cisl ad un virgolettato di un articolo del Corriere della Sera che richiama una dichiarazione del Ministro Urso circa ... 🔗conquistedellavoro.it

StMicroelectronics, la Cisl "Piano inaccettabile, da respingere al mittente" - Anche la Fim Cisl è intervenuta in merito all'incontro che si è tenuto ieri, martedì 22 aprile, in Regione con l’assessore alle attività produttive di regione Lombardia Guidesi sul tema del futuro del ... 🔗primamonza.it

Fim Cisl Monza Brianza Lecco: “StMicroelectronics fornisca garanzie anche per il futuro di Agrate” - Il sindacato reduce dalla audizione alla IV Commissione attività produttive della Regione per discutere della situazione St ... 🔗msn.com