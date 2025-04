Crisi del commercio nel centro cittadino Eliantonio Cambiati gli usi In 10 anni sparite 1 139 attività

Crisi del commercio nel centro storico è giunta oggi in Consiglio comunale. Tra l’opposizione che accusa la Giunta di fare solo chiacchiere da bar e di non avere la visione per risolvere i problemi e quest’ultima che rinfaccia a chi li ha preceduti di non aver risolto. Anconatoday.it - Crisi del commercio nel centro cittadino, Eliantonio: «Cambiati gli usi. In 10 anni sparite 1.139 attività» Leggi su Anconatoday.it ANCONA – La questione delladelnelstorico è giunta oggi in Consiglio comunale. Tra l’opposizione che accusa la Giunta di fare solo chiacchiere da bar e di non avere la visione per risolvere i problemi e quest’ultima che rinfaccia a chi li ha preceduti di non aver risolto.

