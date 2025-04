Crimea Mosca posizione Trump è nostra

posizione del presidente Usa, Trump, sulla Crimea "è pienamente coerente" con quella russa. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Peskov. In precedenza Trump aveva detto che l' Ucraina ha perso già da tempo la penisola affacciata sul Mar Nero. "La Crimea è stata persa dall'Ucraina anni fa" aveva detto Trump, sostenendo che le dichiarazioni di Zelensky, che rifiuta di riconoscerla come territorio russo, stanno danneggiando i negoziati per porre fine al conflitto Kiev-Mosca. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.00 Ladel presidente Usa,, sulla"è pienamente coerente" con quella russa. Lo ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Peskov. In precedenzaaveva detto che l' Ucraina ha perso già da tempo la penisola affacciata sul Mar Nero. "Laè stata persa dall'Ucraina anni fa" aveva detto, sostenendo che le dichiarazioni di Zelensky, che rifiuta di riconoscerla come territorio russo, stanno danneggiando i negoziati per porre fine al conflitto Kiev-

