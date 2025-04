Cremonese Mantova dove vederla orario e probabili formazioni

Cremonese-Mantova: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Giovanni Zini di Cremona in scena la gara tra Cremonese-Mantova, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove si potrà vedere l’incontro. . Calcionews24.com - Cremonese-Mantova: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi su Calcionews24.com Al Giovanni Zini andrà in scena la sfida di Serie B: le ultimissime diconvedere il match in tv Al Giovanni Zini di Cremona in scena la gara tra, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo esi potrà vedere l’incontro. .

Il Mantova è risalito due punti sopra la zona play out, ma la “miss ione salvezza” non è ancora compiuta e a Cremona la squadra di Possanzini, ex di turno al pari di Burrai, Redolfi, Brignani e lo squalificato Cella, deve conquistare un risultato positivo nonostante i pronostici della vigilia parlino in favore dei grigiorossi padroni di casa: “Dobbiamo concentrarci su questa partita, anche se il tempo per prepararla è stato poco, senza perderci a guardare troppo avanti – commenta il mister ... 🔗sport.quotidiano.net

