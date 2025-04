Crédit Agricole rinnovato il Cda Giampiero Maioli è il nuovo presidente

Crédit Agricole Italia riunitasi oggi ha approvato il bilancio 2024 nominando il nuovo Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027.Approvate le candidature espresse nel corso del Consiglio di Amministrazione dello scorso. Pordenonetoday.it - Crédit Agricole, rinnovato il Cda: Giampiero Maioli è il nuovo presidente Leggi su Pordenonetoday.it L’Assemblea dei Soci diItalia riunitasi oggi ha approvato il bilancio 2024 nominando ilConsiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027.Approvate le candidature espresse nel corso del Consiglio di Amministrazione dello scorso.

