Covid in Toscana buona notizia nessun decesso in 7 giorni Tre nuovi contagi 15 ricoveri 2 in terapia intensiva

La notizia è molto buona: negli ultimi 7 giorni (17-24 aprile 2025) il Covid non ha ucciso nessuno in Toscana. Era accaduto raramente dal periodo dell'esplosione della pandemia (febbraio 2020) in poi. Tre i nuovi contagi: 0 confermati con tampone molecolare e gli altri 3 con test rapido

