Cottarelli alla Camera di Commercio di Firenze La Toscana contro i dazi punti sulla qualità

Firenze – Dal vino all'alta moda, "la Toscana e l'area fiorentina possono e devono confidare nell'alta qualità e nell'unicità dei loro prodotti per ridurre l'impatto della guerra dei dazi". Carlo Cottarelli, tra gli economisti italiani più quotati a livello internazionale e direttore dell'Osservatorio conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano, concorda con il segretario generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini, che ha presentato il Rapporto sull'economia provinciale durante la Giornata dell'economia che si è svolta oggi nell'auditorium della Camera di Commercio di Firenze.Il report delinea un possibile calo dell'export fiorentino fino a ottocento milioni di euro se dovessero essere confermati i dazi americani nelle percentuali ipotizzate qualche settimana fa. "Ieri il Fondo monetario internazionale ha delineato un possibile impatto dei dazi sull'economia mondiale che non è così pesante come lo sono stati la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia da coronavirus" è tuttavia la parola di speranza portata da Cottarelli.

