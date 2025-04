Costretti a guardare i genitori mentre lo facevano Orrore in Italia su due bimbi piccolissimi

Orrore infinito, una storia terribile che ha scosso l’Italia proprio in queste ore. E che fa rabbrividire soltanto a raccontarla: due fratellini, lui e lei di 10 e 3 anni rispettivamente, denutriti e abbandonati a loro stessi da genitori che ora sono accusati di maltrattamenti e abbandono di minori. Le loro condizioni, al momento della scoperta, erano gravi.Leggi anche: “Mai visto prima”. Morte Papa Francesco, l’incredibile notizia dalla Russia: cosa sta succedendoLe indagini condotte dai carabinieri di Valentano e coordinate dalla procura di Viterbo hanno portato alla luce un vero e proprio stato di abbandono. Da quanto emerso i due minori venivano lasciati soli o assistevano ai genitori che facevano uso di sostanze stupefacenti. Fratello e sorella sono stati affidati alle cure di una casa famiglia in attesa del processo. Thesocialpost.it - “Costretti a guardare i genitori mentre lo facevano”. Orrore in Italia, su due bimbi piccolissimi Leggi su Thesocialpost.it Uninfinito, una storia terribile che ha scosso l’proprio in queste ore. E che fa rabbrividire soltanto a raccontarla: due fratellini, lui e lei di 10 e 3 anni rispettivamente, denutriti e abbandonati a loro stessi dache ora sono accusati di maltrattamenti e abbandono di minori. Le loro condizioni, al momento della scoperta, erano gravi.Leggi anche: “Mai visto prima”. Morte Papa Francesco, l’incredibile notizia dalla Russia: cosa sta succedendoLe indagini condotte dai carabinieri di Valentano e coordinate dalla procura di Viterbo hanno portato alla luce un vero e proprio stato di abbandono. Da quanto emerso i due minori venivano lasciati soli o assistevano aicheuso di sostanze stupefacenti. Fratello e sorella sono stati affidati alle cure di una casa famiglia in attesa del processo.

Cosa riportano altre fonti

"Mi dispiace, ragazzo. Avrei potuto fare di meglio". Con questa frase, il padre di Jamie chiude la serie "Adolescence", producendo un effetto dirompente nello spettatore. L'articolo Adolescence, Alberto Pellai invita a guardare la serie in famiglia come strumento di confronto: “Serve un patto educativo tra scuola, genitori e istituzioni” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

FIRENZE – Una vicenda di abusi e terrore si è conclusa con una condanna definitiva per una coppia di coniugi, ritenuti responsabili di anni di violenze sui loro figli. Un uomo di 82 anni e sua moglie, 64enne, sono stati condannati rispettivamente a 20 e 16 anni di reclusione per violenza sessuale e maltrattamenti aggravati. La denuncia è partita dalla figlia, che nel 2019, all’età di 22 anni, ha trovato il coraggio di raccontare l’orrore vissuto sin dall’infanzia. 🔗thesocialpost.it

Una coppia di genitori ucraini, rifugiata in Italia a causa del conflitto, è finita in carcere per i maltrattamenti nei confronti dei loro sei figli, di età compresa tra i 2 e i 15 anni. I minori sono stati sottoposti a violenze quotidiane, tra cui botte, offese e punizioni umilianti, come dover rimanere per ore con le braccia alzate e in ginocchio sul sale grosso racconta Il Tirreno. La denuncia è arrivata dalla figlia maggiore, che, dopo essere fuggita da casa, ha raccontato tutto ai servizi ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Due bambini malnutriti e costretti a vedere i propri genitori drogarsi: coppia a processo; Costretta con il fratellino a mangiare cibo per gatti e fare una doccia al mese, condannati i genitori; “Quando i genitori invecchiano”, la toccante poesia dedicata all’amore che cambia; Costretta a essere una bambina per sempre: genitori condannati. 🔗Cosa riportano altre fonti