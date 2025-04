Lanotiziagiornale.it - “Così si sta militarizzando l’economia europea”: parla l’europarlamentare del M5S, Tamburrano

L’Eurocamera si è ribellata alla procedura d’urgenza voluta da Ursula von der Leyen per accorciare i tempi di approvazione del piano per il riarmo. Ma la presidente della Commissione Ue tira dritto e conferma l’intenzione di utilizzare la procedura d’urgenza che elude la consultazione delmento.Dario, euromentare M5S, quale il suo giudizio?“Molto negativo. Ursula von der Leyen non può calpestare la democrazia decidendo, senza nessuna motivazione reale e plausibile, di scavalcare ilmento europeo su un piano decisivo per il futuro dell’Unione come quello sul riarmo europeo. A questo punto per sanare questo conflitto istituzionale è giusto che intervenga la Corte di Giustizia”.Come pensate di procedere?“Chiederemo alla Conferenza dei Presidenti delmento europeo di calendarizzare un dibattito con risoluzione per la prossima plenaria di maggio a Strasburgo.