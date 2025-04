Cosa fare a Bologna oggi eventi di giovedì 24 aprile 2025

Bologna, 24 aprile 2025 - Gli appuntamenti ed eventi culturali sotto le Due Torri non si arrestano mai. E in attesa della festa del 25 aprile, la città organizza un giovedì pieno di spettacoli e festival.Da oggi (con partenza alle 19) fino a domenica, il DumBO ospita l'opening weekend di DumBO Summertime: i Teppa Bros, con il dj set de Lo Stato Sociale, aprono la serata, che continua dalle 22 con Superbattito, il festival con quattro format: Lacrima, Sleepover, Tachicardia e farei66.Dalle 18, torna al parco della Montagnola il Montagnola Republic, tra musica, aperitivi e musica. Apre la stagione il Release Party.Alle 20.30, musica all'Auditorium Manzoni: James Conlon, direttore musicale dell'Opera di Los Angeles, dirige l'Orchestra del Comunale.Alle 21, il Duse apre il sipario per Calde le pere, in cui Giorgio Comaschi racconta gli anni d'oro delle case chiuse. Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare a Bologna oggi: eventi di giovedì 24 aprile 2025 Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 24- Gli appuntamenti edculturali sotto le Due Torri non si arrestano mai. E in attesa della festa del 25, la città organizza unpieno di spettacoli e festival.Da(con partenza alle 19) fino a domenica, il DumBO ospita l'opening weekend di DumBO Summertime: i Teppa Bros, con il dj set de Lo Stato Sociale, aprono la serata, che continua dalle 22 con Superbattito, il festival con quattro format: Lacrima, Sleepover, Tachicardia ei66.Dalle 18, torna al parco della Montagnola il Montagnola Republic, tra musica, aperitivi e musica. Apre la stagione il Release Party.Alle 20.30, musica all'Auditorium Manzoni: James Conlon, direttore musicale dell'Opera di Los Angeles, dirige l'Orchestra del Comunale.Alle 21, il Duse apre il sipario per Calde le pere, in cui Giorgio Comaschi racconta gli anni d'oro delle case chiuse.

