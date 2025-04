Corte di Appello dell’Aja Riesaminare i mandati di arresto per Netanyahu e Gallant

mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant dovrà essere riesaminata. Lo ha stabilito oggi – giovedì 24 aprile – la Corte d’Appello della Corte penale internazionale dell’Aja. I mandati di arresto a loro carico restano in vigore, ma la Corte ha deciso di rinviare ai giudici di primo grado che dovranno esaminare nuovamente la questione centrale. Ovvero: se la Cpi abbia effettivamente giurisdizione sul caso, tenendo conto del fatto che Israele non ha firmato lo Statuto di Roma, base legale dell’attività della Corte.Le accuse della CpiLa Corte penale internazionale, accogliendo le richieste del procuratore generale Karim Khan, aveva emesso i due mandati di arresto il 21 novembre scorso. Leggi su Open.online La questione della competenza giurisdizionale suidicontro il primo ministro israeliano Benyamine l’ex ministro della Difesa Yoavdovrà essere riesaminata. Lo ha stabilito oggi – giovedì 24 aprile – lad’dellapenale internazionale. Idia loro carico restano in vigore, ma laha deciso di rinviare ai giudici di primo grado che dovranno esaminare nuovamente la questione centrale. Ovvero: se la Cpi abbia effettivamente giurisdizione sul caso, tenendo conto del fatto che Israele non ha firmato lo Statuto di Roma, base legale dell’attività della.Le accuse della CpiLapenale internazionale, accogliendo le richieste del procuratore generale Karim Khan, aveva emesso i duediil 21 novembre scorso.

