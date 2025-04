Corruzione richiesta di arresto per il sindaco di Molfetta che respinge le accuse Mortificato

Corruzione, turbativa d’asta, peculato e falso, per un totale di 21 capi di imputazione.Per gli otto indagati è stata chiesta la misura degli arresti domiciliari e tra loro c’è anche il sindaco di Molfetta (Bari), Tommaso Minervini, che il prossimo 2 maggio sarà ascoltato dalla giudice per le indagini di Trani, Marina Chiddo, che ha disposto il suo interrogatorio preventivo. Ilfattoquotidiano.it - Corruzione, richiesta di arresto per il sindaco di Molfetta che respinge le accuse: “Mortificato” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Collusioni, promesse e altri mezzi fraudolenti”, usati per impedire la partecipazione a offerenti diversi da quelli a cui l’avviso sarebbe poi stato assegnato. Una gara “all’apparenza regolare” ma formulata da “un esperto in materia amministrativa e uno in materia legale” per una “illecità finalità”. Sono alcuni dei passaggi contenuti nelle 60 pagine notificate a otto persone indagate dalla Procura di Trani e che, a vario titolo rispondono di, turbativa d’asta, peculato e falso, per un totale di 21 capi di imputazione.Per gli otto indagati è stata chiesta la misura degli arresti domiciliari e tra loro c’è anche ildi(Bari), Tommaso Minervini, che il prossimo 2 maggio sarà ascoltato dalla giudice per le indagini di Trani, Marina Chiddo, che ha disposto il suo interrogatorio preventivo.

