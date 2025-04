Corriere dello Sport Napoli la corsa scudetto ha due volti Lukaku e Raspadori i protagonisti del finale

Corriere dello Sport: “Napoli, la corsa scudetto ha due volti: Lukaku e Raspadori i protagonisti del finale”">Il Napoli di Antonio Conte corre verso il traguardo scudetto con due armi molto diverse ma complementari: Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Due volti, due stili, un’unica missione. Da una parte c’è il gigante d’Anversa, il totem della squadra, dall’altra il “Jack nella manica” che sabato ha illuminato il finale contro il Monza con una giocata decisiva. Due uomini chiave in una maratona a tappe serrate, con il Torino prossimo ostacolo al Maradona.Lukaku, il totemRomelu Lukaku è la certezza di Conte, come ricorda il Corriere dello Sport: 12 gol e 10 assist in campionato, ogni sua rete ha sempre coinciso con una vittoria. Big Rom ha raggiunto la “doppia doppia” a 31 anni e 336 giorni, un traguardo che nella Serie A recente era riuscito solo a Mkhitaryan. Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, la corsa scudetto ha due volti: Lukaku e Raspadori i protagonisti del finale” Leggi su Napolipiu.com : “, laha duedel”">Ildi Antonio Conte corre verso il traguardocon due armi molto diverse ma complementari: Romelue Giacomo. Due, due stili, un’unica missione. Da una parte c’è il gigante d’Anversa, il totem della squadra, dall’altra il “Jack nella manica” che sabato ha illuminato ilcontro il Monza con una giocata decisiva. Due uomini chiave in una maratona a tappe serrate, con il Torino prossimo ostacolo al Maradona., il totemRomeluè la certezza di Conte, come ricorda il: 12 gol e 10 assist in campionato, ogni sua rete ha sempre coinciso con una vittoria. Big Rom ha raggiunto la “doppia doppia” a 31 anni e 336 giorni, un traguardo che nella Serie A recente era riuscito solo a Mkhitaryan.

Potrebbe interessarti anche:

Corriere dello Sport : “Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra”

Corriere dello Sport : “Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra”"> Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da protagonista assoluto, per Lobotka è stata un’ennesima conferma del suo ruolo centrale.

Corriere dello Sport : “Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra”"> Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da protagonista assoluto, per Lobotka è stata un’ennesima conferma del suo ruolo centrale. Corriere dello Sport: “Napoli, benedetta primavera”

Corriere dello Sport: “Napoli, benedetta primavera”"> Dopo un febbraio difficile, il Napoli può guardare alla primavera con fiducia.

Corriere dello Sport: “Napoli, benedetta primavera”"> Dopo un febbraio difficile, il Napoli può guardare alla primavera con fiducia. Corriere dello Sport: “Napoli-Inter. La carica di Buongiorno”

Corriere dello Sport: “Napoli-Inter. La carica di Buongiorno”"> La grande sfida di domani al Maradona tra Napoli e Inter è tutta racchiusa in una tautologia calcistica: contro il miglior attacco serve la miglior difesa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa riportano altre fonti: Corsa scudetto di Inter, Napoli e Atalanta: Inzaghi guida ma non domina, i dribbling del (favorito) Conte, la forza di Gasperini; Bologna-Napoli: il tacco di Ndoye risponde ad Anguissa e al Dall'Ara è 1-1. Rivivi la diretta Serie A; Il Corriere dello Sport su Scudetto e corsa Champions; INTER-NAPOLI, LA CORSA SCUDETTO PASSA DA SEI FATTORI DECISIVI: ECCO QUALI; Saint-Maximin-Napoli: corsa contro il tempo. Quanto costerà il prestito.

msn.com scrive: Napoli, McTominay ancora decisivo: numeri incredibili con Conte - Un centrocampista universale che sta trascinando squadra e città: insegue il sogno titolo, mai coronato al Manchester United ...

Lo riporta napolipiu.com: Corriere dello Sport: “La prova del 9. Rincorsa Napoli” - Il Napoli è ancora pienamente in corsa per lo scudetto: a sette giornate dal termine, i partenopei inseguono l’Inter a soli tre punti di distanza. Un cammino straordinario quello della squadra di Cont ...

Si legge su msn.com: Inter-Napoli: numeri, recuperi e uomini chiave. Chi avrà la meglio nella corsa Scudetto? - É cominciata la volata finale. Un mini campionato da 5 giornate per lo Scudetto con Inter e Napoli appaiate a 71 punti e l’ombra di uno spareggio per assegnare il titolo che, a un mese dalla fine, non ...