Ilgiorno.it - Coppa Valtellina. Rally al via: è il numero 68

È ormai tutto pronto per la68, una kermesse che oltre all’aspetto sportivo rappresenta uno strumento per veicolare l’immagine della Valle al di fuori dei confini provinciali. Varese e Bergamo hanno mosso le acque. Sondrio può iniziare a definire i contorni della stagione targata LombardiaCup. Seguendo quanto disposto dal Consiglio dei Ministri del 22 aprile, ed in base alle indicazioni ricevute dalla Prefettura e dalla Questura di Sondrio, sabato 26 aprile i motori resteranno spenti contestualmente alla celebrazione delle esequie di Papa Francesco. Ilmanterrà invariato il programma del venerdì, ma aggiungerà un terzo passaggio sulle prove di “Montagna” e “Castello” alla domenica prima di salire a Chiesa in Valmalenco per l’ultima speciale show e la cerimonia d’arrivo.