Coppa Italia semifinale Bologna Empoli probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 24 aprile 2025 – Succede che anche un allenatore con i piedi ben piantati per terra e allergico ai toni enfatici come Vincenzo Italiano per una volta faccia uno strappo alla regola. “Abbiamo l’obiettivo della finale di Coppa Italia a portata di mano, sappiamo di giocare per la storia”, dice il tecnico. Che poi strada facendo, in una Casteldebole in cui aleggia ancora il sapore della notte trionfale di campionato con l’Inter, esprime un concetto non meno strategico: “Questo Bologna per tanti aspetti è già una big e con la voglia di crescere che ha Saputo qui si può ambire a tutto”. Una difesa da record: tutti i numeri portano a RomaParole che pesano, almeno quanto peserebbe questa notte sbrigare senza eccessivi patemi la pratica Empoli per sfidare il Milan a Roma e agguantare una finale che manca da 51 anni, ovvero da quel 23 maggio 1974 in cui sul prato romano dell’Olimpico, lo stesso che il 14 maggio ospiterà la prossima finale, i rossoblù alzarono il trofeo superando il Palermo per 5-4 ai rigori. Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, semifinale Bologna Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi su Sport.quotidiano.net , 24 aprile 2025 – Succede che anche un allenatore con i piedi ben piantati per terra e allergico ai toni enfatici come Vincenzono per una volta faccia uno strappo alla regola. “Abbiamo l’obiettivo della finale dia portata di mano, sappiamo di giocare per la storia”, dice il tecnico. Che poi strada facendo, in una Casteldebole in cui aleggia ancora il sapore della notte trionfale di campionato con l’Inter, esprime un concetto non meno strategico: “Questoper tanti aspetti è già una big e con la voglia di crescere che ha Saputo qui si può ambire a tutto”. Una difesa da record: tutti i numeri portano a RomaParole che pesano, almeno quanto peserebbe questa notte sbrigare senza eccessivi patemi la praticaper sfidare il Milan a Roma e agguantare una finale che manca da 51 anni, ovvero da quel 23 maggio 1974 in cui sul prato romano dell’Olimpico, lo stesso che il 14 maggio ospiterà la prossima finale, i rossoblù alzarono il trofeo superando il Palermo per 5-4 ai rigori.

Potrebbe interessarti anche:

Coppa Italia, in semifinale a Empoli un po’ di Fucecchio: le Ryal ai piedi del quarto uomo

Fucecchio, 31 marzo 2025 – Famiglia, storia e tradizione. Sono questi i pilastri su cui si fonda l’identità di Ryal, storica azienda di scarpe di Fucecchio che, da oltre 80 anni, rappresenta un punto di riferimento per arbitri e guardalinee di tutto il mondo.

Fucecchio, 31 marzo 2025 – Famiglia, storia e tradizione. Sono questi i pilastri su cui si fonda l’identità di Ryal, storica azienda di scarpe di Fucecchio che, da oltre 80 anni, rappresenta un punto di riferimento per arbitri e guardalinee di tutto il mondo. Il nuovo Milan batte la Roma 3-1 e va in semifinale di Coppa Italia

AGI - Il Milan prosegue sulla scia positiva dopo il pareggio nel derby di campionato e batte la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: decisiva la doppietta di uno degli ex di serata, Abraham, a cui si aggiunge il gioiello firmato da Joao Felix, subito decisivo; in mezzo, la rete di Dovbyk a ...

AGI - Il Milan prosegue sulla scia positiva dopo il pareggio nel derby di campionato e batte la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: decisiva la doppietta di uno degli ex di serata, Abraham, a cui si aggiunge il gioiello firmato da Joao Felix, subito decisivo; in mezzo, la rete di Dovbyk a ... Milan-Roma 3-1, rossoneri in semifinale di Coppa Italia

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan prosegue sulla scia positiva dopo il pareggio nel derby di campionato e batte la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia: decisiva la doppietta di uno degli ex di serata, Abraham, a cui si aggiunge il gioiello firmato da Joao Felix, subito decisivo; in mezzo, la ...

Su questo argomento da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Biglietti finale Coppa Italia 2025: quando escono, costo e dove acquistarli per il 14 maggio; Coppa Italia, semifinale Bologna Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan in finale di Coppa Italia, cosa cambia per Roma, Lazio e l'Europa League; Coppa Italia, Milan in finale. Per l'Inter addio sogno della tripletta; Bologna-Empoli in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni.

Da fanpage.it: Bologna-Empoli in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni - Il Bologna cerca il pass per la finale di Coppa Italia nella sfida di ritorno contro l'Empoli: le probabili formazioni della semifinale e dove vedere la ...

Risulta da msn.com: Coppa Italia, semifinale Bologna Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv - Italiano sogna in grande: “Prendiamoci la finale. Con Saputo siamo già una big”. Il tecnico non si nasconde contro l’avversaria: “Abbiamo un bel vantaggio, non dobbiamo fare sciocchezze”. Per raggiung ...

Segnala msn.com: Coppa Italia, Italiano: "Niente sciocchezze con l'Empoli. Questo Bologna può ambire a tutto" - Le dichiarazioni dell'allenatore dei rossoblù in vista della semifinale di ritorno: "La finale manca da 51 anni, farebbe felice tutto l'ambiente" ...