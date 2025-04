Coppa Italia il Bologna raggiunge il Milan in finale Empoli eliminato

Bologna con la doppia vittoria (3-0 e 2-1) elimina l'Empoli e vola in finale di Coppa Italia. Continua la stagione da sogno della squadra gestita da Vincenzo ItalianoL'articolo Coppa Italia, il Bologna raggiunge il Milan in finale. Empoli eliminato proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Coppa Italia, il Bologna raggiunge il Milan in finale. Empoli eliminato Leggi su Ildifforme.it Ilcon la doppia vittoria (3-0 e 2-1) elimina l'e vola indi. Continua la stagione da sogno della squadra gestita da VincenzonoL'articolo, ililinproviene da Il Difforme.

di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Il Bologna supera l’Atalanta e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia. La sfida di Bergamo è stata avvincente e caratterizzata da numerose occasioni; alla fine, la formazione di Vincenzo Italiano riesce a prevalere, segnando il gol decisivo all’80’ con un colpo di testa di Castro, subentrato da poco a Dallinga. Gli orobici hanno sprecato troppo, mentre i rossoblù avanzano: il match Atalanta-Bologna termina 0-1. 🔗thesocialpost.it

`Possiamo fare la storia`. Il Bologna espugna il Gewiss Stadium di Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia, elimina l`Atalanta e torna... 🔗calciomercato.com

