Coppa Italia finale sarà Milan Bologna

Bologna torna in finale di Coppa Italia 51 anni dopo la vittoria del 1974 contro il Palermo. Nella semifinale di ritorno al 'Dall'Ara' 2-1 sull'Empoli dopo la netta vittoria 0-3 in Toscana. Il trofeo verrà conteso al Milan. Partita subito in discesa per il Bologna: Moro crossa, Fabbian incorna in rete (7'). L'Empoli non si rassegna e Solbakken sfiora il palo. Il pareggio arriva con Kovalenko, lesto nel tap in sulla respinta di Ravaglia del tiro di Solbakken (33'). Nel finale, raddoppio rossoblù di Dallinga di testa (86'). Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.55 Iltorna indi51 anni dopo la vittoria del 1974 contro il Palermo. Nella semidi ritorno al 'Dall'Ara' 2-1 sull'Empoli dopo la netta vittoria 0-3 in Toscana. Il trofeo verrà conteso al. Partita subito in discesa per il: Moro crossa, Fabbian incorna in rete (7'). L'Empoli non si rassegna e Solbakken sfiora il palo. Il pareggio arriva con Kovalenko, lesto nel tap in sulla respinta di Ravaglia del tiro di Solbakken (33'). Nel, raddoppio rossoblù di Dallinga di testa (86').

