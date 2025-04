Coppa Italia Dallinga regola l’Empoli il Bologna raggiunge il Milan in finale

Italiano. Le emozioni della garaDopo 51 anni dall'ultima apparizione, il Bologna strappa il pass per la finale di Coppa Italia. Lo fa gestendo in scioltezza il vantaggio straripante dell'andata: in un Dall'Ara gremito in ogni ordine di posto, la gara di ritorno tra la compagine di Italiano e l'Empoli di D'Aversa si chiude sul risultato di 2-1. Al vantaggio dopo 7 minuti griffato da Fabbian ha risposto il sigillo di Kovalenko: ad una manciata di minuti dal triplice fischio, però, ci ha pensato Dallinga a scrivere la parola fine ad un discorso qualificazione mai in discussione.Coppa Italia, Dallinga regola l'Empoli: il Bologna raggiunge il Milan in finale (LaPresse) – Calciomercato.itL'inizio del match è tutto di marca rossoblu.

