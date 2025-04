Calciomercato.it - Coppa Italia, Bologna-Empoli 1-0: felsinei in controllo dei ritmi della gara – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu dino e gli azzurri di D’Aversa in tempo realeIlospita l’in Emilia in unavalida come ritornoseconda semifinale di. Una sfida fortemente indirizzata dal risultato dell’andata che sarà diretta dall’arbitro Marcenarosezione di Genova.no e D’Aversa, allenatori died(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dal successo in Serie A contro i campioni d’dell’Inter che ha rilanciato le ambizioni per il quarto posto che vale la Champions League, i rossoblu di Vincenzono puntano a tornare in finale ad oltre cinquanta anni dall’ultimo trofeo del 1974. Forti del 3-0 conquistato in terra toscana grazie al gol messo a segno da Orsolini e alla doppietta di Dallinga, ihanno a disposizione tre risultati: oltre alla vittoria e al pareggio, va bene anche una sconfitta con non più di due gol di scarto.