Coppa Italia 2024 2025 Bologna Empoli 2 1 i rossoblù volano in finale

Bologna ed ed Empoli, semifinale di ritorno della Coppa Italia, con una rete di Dallinga al 86? che sigilla definitivamente il risultato con il complesso delle due partite a 5-1 per il Bologna, che incontrerà il Milan in finale.I rossoblù si sono portati in vantaggio al 7?, con Fabbian che supera Seghetti con un colpo di testa su assist di Moro. Il pari temporaneo dei toscani arriva al 33? sugli sviluppi di un contropiede: Solbakken calcia, Ravaglia respinge e Kovalenko mette dentro da posizione ravvicinata. Lapresse.it - Coppa Italia 2024/2025, Bologna-Empoli 2-1: i rossoblù volano in finale Leggi su Lapresse.it Si chiude 2-1 il match traed ed, semidi ritorno della, con una rete di Dallinga al 86? che sigilla definitivamente il risultato con il complesso delle due partite a 5-1 per il, che incontrerà il Milan in.Isi sono portati in vantaggio al 7?, con Fabbian che supera Seghetti con un colpo di testa su assist di Moro. Il pari temporaneo dei toscani arriva al 33? sugli sviluppi di un contropiede: Solbakken calcia, Ravaglia respinge e Kovalenko mette dentro da posizione ravvicinata.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un derby per tenere in vita il sogno Triplete da una parte e per salvare una stagione sotto le aspettative dall’altra. Col paradosso dell’incubo ‘Zeru tituli’ che attanaglia l’Inter, in corsa su tre competizioni (quattro col Mondiale per club), e non il Milan, nona in classifica ma vincitrice della Supercoppa Italiana proprio contro i nerazzurri lo scorso gennaio. È complessa la storia che fa da sfondo al 29esimo derby di Milano della storia in Coppa Italia. 🔗sportface.it

Sapessi com’è strano sentirsi innamorati a Milano. E darsi (ancora) appuntamenti. Tra rose e spine. Quinto derby, mai successo prima, targato 2024-2025. Questa sera, alle 21, si va verso l’ennesimo “sold out“ per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Da una parte, naturale conseguenza per due squadre che in campionato hanno la più alta media spettatori di tutti: oltre 70mila (per il Milan, oltre 71mila). 🔗sport.quotidiano.net

Questa sera si gioca il quinto derby della Madonnina della stagione 2024-2025: Inter-Milan andrà in scena alle ore 21 allo stadio San Siro. In palio c’è la finale di Coppa Italia che si disputerà a Roma il 14 maggio. Si parte dall’1-1 della semifinale di andata in casa del Diavolo. Questa volta saranno i nerazzurri i padroni di casa. Nei precedenti quattro incontri della stagione l’Inter non è mai riuscita a battere i cugini che si sono tra l’altro aggiudicati in modo rocambolesco la finale ... 🔗lapresse.it

