Convocate Inter Women per il Milan le scelte di Piovani

Convocate Inter Women per il Milan: le scelte di Piovani per il derby in programma domani alle 16Dopo essersi qualificate alla UEFA Women's Champions League, l'Inter Women è attesa domani dal derby contro le rivali del Milan, in programma alle ore 16. Ecco le Convocate da mister Piovani per il match. Questo il comunicato ufficiale:Dopo la qualificazione nella UEFA Women's Champions League guadagnata a seguito del successo per 3-0 contro la Roma, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte a tornare in campo per la sfida contro il Milan.Queste le Convocate di Gianpiero Piovani per il match in programma venerdì 25 aprile alle 16:00:1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir4 Sofie Junge Pedersen5 Ivana Andrés6 Irene Santi7 Haley Bugeja8 Matilde Pavan9 Elisa Polli10 Ghoutia Karchouni12 Alessia Piazza13 Beatrice Merlo14 Chiara Robustellini15 Annamaria Serturini17 Beatrix Förd?s20 Marie Detruyer21 Martina Tomaselli22 Olivia Schough24 Marija Ana Milinkovic26 Jasmin Mansaray27 Henrietta Csiszàr31 Tessa Wullaert33 Elisa Bartoli94 Rachele Baldi

