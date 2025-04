Controllo di vicinato al via Primo focus le truffe

Controllo di vicinato il cui protocollo è stato già sottoscritto in Prefettura. All’incontro pubblico sono intervenuti il sindaco Fabrizio Corti e il vice comandante della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia Roberto Rubbiani. L’iniziativa si inserisce in un percorso per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire una maggiore sicurezza e vigilanza condivisa sul territorio comunale. Presente anche il tenente Valerio Scatoletti, comandante della tenenza dei carabinieri di Scandiano con giurisdizione su Viano. Il tenente ha approfondito le finalità e potenzialità concrete del protocollo, sottolineando l’importanza della ‘circolarità informativa’ tra cittadini e forze dell’ordine per uno scambio costante e strutturato di informazioni che può fare la differenza nel contrasto alla microcriminalità. Ilrestodelcarlino.it - Controllo di vicinato al via: "Primo focus: le truffe" Leggi su Ilrestodelcarlino.it È stato presentato martedì sera, nella sede degli alpini di Viano, il progetto deldiil cui protocollo è stato già sottoscritto in Prefettura. All’incontro pubblico sono intervenuti il sindaco Fabrizio Corti e il vice comandante della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia Roberto Rubbiani. L’iniziativa si inserisce in un percorso per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire una maggiore sicurezza e vigilanza condivisa sul territorio comunale. Presente anche il tenente Valerio Scatoletti, comandante della tenenza dei carabinieri di Scandiano con giurisdizione su Viano. Il tenente ha approfondito le finalità e potenzialità concrete del protocollo, sottolineando l’importanza della ‘circolarità informativa’ tra cittadini e forze dell’ordine per uno scambio costante e strutturato di informazioni che può fare la differenza nel contrasto alla microcriminalità.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Controllo di vicinato al via: Primo focus: le truffe; Controllo del vicinato a Gessate: Collaborazione da potenziare con le forze dell’ordine; Controlli di vicinato per prevenire furti e crimini. Al via il primo progetto: si parte dai colli; Controllo di Vicinato: al via la prima zona attiva alla Piantazza di Cavarzere; Controllo di vicinato, ripartono le assemblee pubbliche.

Lo riporta msn.com: Controllo del vicinato a Gessate: "Collaborazione da potenziare con le forze dell’ordine" - L’assessore Valvassori: "Siamo un paese piccolo, ma la sicurezza è la nostra priorità. L’obiettivo è di arrivare presto a poter contare almeno su un gruppo per quartiere". .

Come scrive msn.com: Controllo di vicinato. Nascono due gruppi in zona stazione - con un incontro pubblico in cui verrà formalizzata la costituzione di due gruppi di controllo di vicinato nella zona della stazione storica. Il primo riguarderà l’area di via Turri e via ...

msn.com scrive: Controllo di vicinato, si cercano volontari - Il controllo di vicinato arriva anche nella località di Castiglione. Dopo il primo incontro pubblico informativo, che si è svolto mercoledì sera all’oratorio di San Lorenzo, si cercano volontari per a ...