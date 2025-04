Controlli dei carabinieri ad Acireale denunce per guida in stato di ebbrezza e sanzioni amministrative

carabinieri della compagnia di Acireale hanno condotto un’intensa attività di controllo sul territorio, finalizzata a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. L’operazione, che ha coinvolto numerose pattuglie, ha portato alla denuncia in stato di libertà di tre persone per diverse. Cataniatoday.it - Controlli dei carabinieri ad Acireale, denunce per guida in stato di ebbrezza e sanzioni amministrative Leggi su Cataniatoday.it della compagnia dihanno condotto un’intensa attività di controllo sul territorio, finalizzata a garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. L’operazione, che ha coinvolto numerose pattuglie, ha portato alla denuncia indi libertà di tre persone per diverse.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Controlli dei carabinieri ad Acireale, denunce per guida in stato di ebbrezza e sanzioni amministrative; Acireale. Controlli straordinari durante i ponti festivi: denunce e sanzioni per violazioni al Codice della Strada e attività illecite; Carnevale di Acireale, il bilancio dei controlli dei Carabinieri; Controlli a tappeto dei carabinieri: 4 arresti tra Catania ed Acireale, 9 denunciati e sanzioni per oltre 150.000 euro; Controlli dei Carabinieri a cantieri e attività commerciali, tre imprese irregolari, 3 denunce e sanzioni per oltre 19.000 euro.

Si legge su libertasicilia.it: Acireale. Controlli straordinari durante i ponti festivi: denunce e sanzioni per violazioni al Codice della Strada e attività illecite - Nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al controllo del territorio, predisposto in occasione delle festività pasquali per prevenire e reprimere i reati in genere, oltre che per monitorare ...

Riporta newsicilia.it: Acireale, attività di contrasto al traffico di droga: due arresti e una denuncia - I controlli nel territorio di Acireale I controlli ... attento monitoraggio dei luoghi, i carabinieri avevano constatato un andirivieni sospetto di giovani nelle vicinanze di via Meri. Questo strano ...

Secondo 98zero.com: Operazione “Pasqua e Pasquetta in sicurezza”, denunce, sanzioni e controlli capillari - In occasione delle festività pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato avvio all’operazione “Pasqua e Pasquetta in ...