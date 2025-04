Controlli a tappeto nelle principali città del Frusinate identificate oltre 1000 persone

Frosinonetoday.it - Controlli a tappeto nelle principali città del Frusinate, identificate oltre 1000 persone Leggi su Frosinonetoday.it Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio interforze, disposti dal Questore Morelli, con un l’impiego di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale dei comuni interessati.Nel corso dell’attività, che ha.

