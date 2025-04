Controlli a raffica sulla Statale Regina posti di blocco tra Argegno e Menaggio

Menaggio, 24 aprile 2025 – Gli equipaggi della sezione di Polizia Stradale di Como e della Questura di Como, anche oggi hanno svolto posti di controllo tra Argegno e Menaggio sulla Statale Regina, per verificare il rispetto di una serie di condizioni e garantire il più possibile la sicurezza stradale su una delle arterie comasche più congestionate nei mesi estivi, e storicamente pericolose.In tutto sono state elevate cinque contravvenzioni: due per l'inosservanza all'ordinanza Anas sul transito dei mezzi pesanti, che ne inibisce la presenza in diverse fasce orarie in base alle rispettive caratteristiche. Una multa è stata elevata per la mancata revisione periodica dei veicolo, una per la guida senza cinture di sicurezza. Infine sanzione al conducente di un autocarro che stava trasportando passeggeri diversi rispetto alla tipologia per cui aveva l'autorizzazione: un comportamento difforme da quanto era riportato sulla carta di circolazione, che è costato al conducente la sospensione del libretto per sei mesi, e la conseguente inibizione alla circolazione.

