Continassa Juve si ferma Vlahovic ancora a parte Koopmeiners e Mbangula Subito testa al Monza al JTC

Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaI bianconeri, dopo l’annuncio del rinvio del match contro il Parma, sono tornati alla Continassa dove hanno svolto allenamento. La partita sarà recuperata nella giornata di mercoledì 23 aprile alle ore 18:30. Koopmeiners verso il forfait, mentre Yildiz dovrebbe iniziare dalla panchina.Infortunati Juve: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Tempi di rientro ancora incertiBremer: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Juventusnews24.com - Continassa Juve: si ferma Vlahovic, ancora a parte Koopmeiners e Mbangula. Subito testa al Monza al JTC Leggi su Juventusnews24.com Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaI bianconeri, dopo l’annuncio del rinvio del match contro il Parma, sono tornati alladove hanno svolto allenamento. La partita sarà recuperata nella giornata di mercoledì 23 aprile alle ore 18:30.verso il forfait, mentre Yildiz dovrebbe iniziare dalla panchina.Infortunati: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro. Tempi di rientroincertiBremer: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

msn.com scrive: Juventus, Dusan Vlahovic si ferma - L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic salterà il Monza, per lui sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra.

Lo riporta tag24.it: Juventus, ansia per l'infortunio di Vlahovic: come sta e quando torna l'attaccante - Quando torna Vlahovic? Andiamo a scoprire le condizioni dell'attaccante della Juventus dopo il nuovo infortunio.

Secondo msn.com: Infortunio Vlahovic, l'esito degli esami: cos'ha e tempi di recupero - L'indomani della trasferta di Parma è tempo per la Juve di resettare e pensare già alla prossima gara con il Monza. Il ko del Tardini, firmato Pellegrino, complica e non poco i piani per la corsa Cham ...