Conte resta al Napoli l’indizio di mercato non lascia dubbi

disul futuro di Antonio, sempre più vicino alla permanenza in azzurroAntonioha già ribadito chegli piace, servirà solo un confronto con il presidente De Laurentiis per chiarire i prossimi obiettivi. Ci sono però alcuni indizi che portano alla sua riconferma anche per la prossima stagione.Innanzitutto, in merito al ritiro di Dimaro sembra che lo staff dell’allenatore abbia fatto già alcune richieste specifiche agli organizzatori di Dimaro e al sindaco. E poi, come conferma Matteo Moretto in una clip sul canale di Fabrizio Romano,avrebbe individuato uno dei difensori da aggregare per la prossima stagione.Infatti, si tratta di Sam Beukema, il centrale del Bologna, che come rivela l’esperto di:“Piace molto ae a Giovanni Manna. Possiamo confermare che è un profilo che ilvuole comprare un centrale in estate”Dunque, per la difesa del2025-26, ci potrebbe essere spazio all’olandese, rivelazione di questa stagione del Bologna.