Conte Juventus la rivelazione è lui il preferito per la panchina Svelata la posizione del Napoli e di De Laurentiis cosa filtra sul tecnico

Conte Juventus, la rivelazione sull’allenatore: è lui il preferito per la panchina! Le ultime novitàGianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha parlato anche di calciomercato Juve e di Antonio Conte. I bianconeri devono ancora scegliere l’allenatore della prossima stagione: la rivelazione sulla panchina.LONGARI – «È noto che il profilo di Antonio Conte sarebbe quello prediletto, così come è altrettanto evidente che la strada per potervisi accostare è la più impervia rispetto ad ogni altra possibile alternativa. Il contratto con il Napoli e con De Laurentiis parla chiaro». .com Juventusnews24.com - Conte Juventus, la rivelazione: è lui il preferito per la panchina! Svelata la posizione del Napoli e di De Laurentiis: cosa filtra sul tecnico Leggi su Juventusnews24.com , lasull’allenatore: è lui ilper la! Le ultime novitàGianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha parlato anche di calciomercato Juve e di Antonio. I bianconeri devono ancora scegliere l’allenatore della prossima stagione: lasulla.LONGARI – «È noto che il profilo di Antoniosarebbe quello prediletto, così come è altrettanto evidente che la strada per potervisi accostare è la più impervia rispetto ad ogni altra possibile alternativa. Il contratto con ile con Deparla chiaro». .com

Approfondimenti da altre fonti

di Redazione JuventusNews24Lucca Juventus, Antonio Conte ed il Napoli sarebbero in prima fila per l’attaccante di proprietà dell’Udinese. I dettagli Su Osimhen-Hojlund tutto passa per il placet di Conte, che intanto pare sia rimasto piacevolmente impressionato dalla crescita di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Lo riferisce Il Mattino facendo il punto sull’attacco del Napoli in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro sarebbe in prima fila per ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Conte resta al Napoli anche nella prossima stagione? Arriva una rivelazione sull’ex Juventus, i dettagli su cosa potrebbe succedere in estate Ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti ha analizzato così il futuro di Antonio Conte, ex tecnico della Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il futuro di Conte bisogna chiederlo a lui e, quando gli è stato chiesto, non è stato netto. Non credo ci saranno fratture con il Napoli, a fine stagione ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Conte Juventus, rimane al Napoli? Novità sul tecnico nuovamente accostato alla panchina dei bianconeri. Cosa filtra Secondo quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte va verso la permanenza a Napoli: il tecnico potrebbe infatti decidere di restare sulla panchina del club azzurro ancora per una stagione o due, tornando a disputare la Champions League con la società di De Laurentiis. Conte, infatti, vorrebbe ripagare il grande affetto che la città di Napoli ... 🔗juventusnews24.com

Conte Juventus, la rivelazione: è il preferito in panchina!; Conte Juve: i bianconeri sono distanti! Ecco il motivo; Mercato allenatori: il possibile valzer di panchine in Europa; I 10 giocatori più pagati del Napoli 2024/2025: Kvaratskhelia fuori dalla classifica. 🔗Cosa riportano altre fonti