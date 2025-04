Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale, convocazione contestata

convocato per lunedì alle 14.30, "in un orario scomodissimo e ignorando le richieste di due capigruppo di minoranza su tre". È duro il commento di Lara Polita, consigliera di minoranza in quota Cittadini in Comune, dopo l’ufficializzazione della prossima riunione che si terrà ad inizio settimana. Un’assise civica, tra l’altro, ricca di contenuti. Tra i quali spicca, ovviamente, l’approvazione del bilancio. "Aggiungo che rispetto a quanto successo in passato e ribadito più volte dalla maggioranza – dice Polita –, in programma ci sono diversi argomenti che esulano da quelli del bilancio. Ma pur di convocare ilil meno possibile, all’ordine del giorno hanno inserito di tutto e di più". Polita avrebbe già comunicato l’assenza, in quanto "impossibilitata dal prendere un permesso a lavoro".