Confindustria critica il Decreto Bollette Misure insufficienti per le imprese italiane

Decreto Bollette, Confindustria esprime forte preoccupazione e contrarietà per l'assenza di Misure concrete a sostegno del cuore produttivo del Paese. Via dell'Astronomia, ricordando che "la bolletta di tutta l'industria italiana supera abbondantemente i 20 miliardi di euro all'anno" e che le imprese italiane "continuano a subire uno spread energetico che supera il 35% e che arriva anche a toccare punte dell'80% nel confronto con i Paesi europei", avverte: "È una situazione insostenibile per le imprese italiane. Occorre agire con urgenza". Quotidiano.net - Confindustria critica il Decreto Bollette: "Misure insufficienti per le imprese italiane" Leggi su Quotidiano.net All'indomani dell'approvazione definitiva in Senato delesprime forte preoccupazione e contrarietà per l'assenza diconcrete a sostegno del cuore produttivo del Paese. Via dell'Astronomia, ricordando che "la bolletta di tutta l'industria italiana supera abbondantemente i 20 miliardi di euro all'anno" e che le"continuano a subire uno spread energetico che supera il 35% e che arriva anche a toccare punte dell'80% nel confronto con i Paesi europei", avverte: "È una situazione insostenibile per le. Occorre agire con urgenza".

