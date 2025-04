Confindustria Benevento Sezione Ambiente sul nuovo Parco Nazionale del Matese Accolte le osservazioni del territorio

Leggi su Ildenaro.it

Il 22 aprile il Ministro dell’e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto che istituisce ildel, approvandone la nuova perimetrazione: un risultato significativo, ottenuto grazie al dialogo tra istituzioni, enti locali e associazioni. È quanto si legge in una nota diche esprime soddisfazione per il fatto che tra le richiesteci siano anche quelle presentate dalla propria, presieduta da Giuseppe Pancione, attraverso dettagliatetecniche.La perimetrazione proposta, infatti – si legge nella nota – includeva al suo interno l’unica area di riserva estrattiva di materiale calcareo nella provincia di, definita dal Piano Regionale per le Attività Estrattive vigente (PRAE).