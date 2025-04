Conferenza stampa de Vrij post Inter Milan La stanchezza non è una scusa fondamentale rimanere uniti Sul mio rinnovo vi dico questo

Conferenza stampa de Vrij post Inter Milan: le parole del difensore nerazzurro dopo il KO in semifinale di ritorno di Coppa ItaliaLa Conferenza stampa di Stefan de Vrij al termine di Inter Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 0 a 3.rinnovo? – «In questo momento non penso a questo, ci sono cose più importanti. La Coppa Italia era un obiettivo, fa male perdere così. Dobbiamo guardare avanti, io penso a ciò che devo fare».DUE BATOSTE CHE POSSONO INCIDERE A LIVELLO MENTALE? – «E’ fondamentale rimanere uniti e continuare a lavorare, dobbiamo lasciarci questo ko alle spalle perché ci sono tante partite importanti davanti a noi. Questa sconfitta fa male».Inter STANCA? – «Mah, è normale quando giochi così tante partite, praticamente giochiamo 2-3 volte a settimana. Internews24.com - Conferenza stampa de Vrij post Inter Milan: «La stanchezza non è una scusa, fondamentale rimanere uniti. Sul mio rinnovo vi dico questo» Leggi su Internews24.com de: le parole del difensore nerazzurro dopo il KO in semifinale di ritorno di Coppa ItaliaLadi Stefan deal termine di, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 0 a 3.? – «Inmomento non penso a, ci sono cose più importanti. La Coppa Italia era un obiettivo, fa male perdere così. Dobbiamo guardare avanti, io penso a ciò che devo fare».DUE BATOSTE CHE POSSONO INCIDERE A LIVELLO MENTALE? – «E’e continuare a lavorare, dobbiamo lasciarciko alle spalle perché ci sono tante partite importanti davanti a noi. Questa sconfitta fa male».STANCA? – «Mah, è normale quando giochi così tante partite, praticamente giochiamo 2-3 volte a settimana.

